Ricarda Kunger zu Besuch beim SZ-Ältestenrat Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar zum Gaza-Konflikt: „Versöhnung wird mehrere Generationen dauern“

Die Senioren des Ältestenrates der Saarbrücker Zeitung treffen sich regelmäßig, um mit Fachleuten über Themen aus Politik und Gesellschaft zu diskutieren. Vor dem Hintergrund des israelischen Einmarsches in Gaza als Reaktion auf das Massaker der radikal-islamistischen Hamas vom 7. Oktober, bei dem über 1200 Menschen in Israel niedergemetzelt und über 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden, fand am Dienstag (27.2.) ein Gespräch mit Ricarda Kunger von der Synagogengemeinde Saar statt. Die Ältestenrat-Vorsitzende Susanne Breßlein hatte sie „spontan“ eingeladen. Man wollte vor allem mehr über jüdisches Leben an der Saar erfahren, hieß es. Doch der Elefant im Raum – der Gaza-Krieg – lässt sich derzeit kaum vertreiben. Und so ging es am Ende doch um den Konflikt. Im Gazastreifen sind mittlerweile fast 30 000 Palästinenser getötet und fast 70 000 zum Teil schwer verletzt worden – vor allem Zivilisten. Häuser und Infrastruktur sind zu weiten Teilen zerstört. Es droht eine Hungersnot. In Deutschland wächst die Kritik am Vorgehen Israels. Das kam im Ältestenrat allerdings nicht zur Sprache.