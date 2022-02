Wolken, Schauer, Böen: Im Saarland wird es ungemütlich

Saarbrücken/Offenbach Im Bergland muss man mit Schnee und Glätte rechnen. Im Laufe des Tages kann es auch Sturmböen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier bis sieben Grad.

Es wird ungemütlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Dienstag starte mit zunächst dichten Wolken und Niederschlägen von Westen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Bergland sei anfangs mit Schnee und Glätte zu rechnen. Ab Mittag gebe es Wind und teils Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen vier bis sieben Grad. In der Nacht zu Mittwoch sollen die Niederschläge nachlassen. Die Temperaturen fallen auf fünf bis ein Grad.