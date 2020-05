Kostenpflichtiger Inhalt: Saar-Gastronomie : Zaghafter Neustart an den Terrassen

Am St. Johanner Markt in Saarbrücken sind die Restaurants wieder geöffnet. Auch Jürgen Petry vom Restaurant Zahm begrüßt zum Mittagstisch zwei Stammgäste. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Strenge Auflagen und zurückhaltende Gäste prägen den Tag der Wiedereröffnung in den saarländischen Gaststätten.

Sonnenschein, kaum Wind, keine Wolke in Sicht: Eigentlich das perfekte Wetter, um wieder Gäste auf den Terrassen zu empfangen. Doch am Tag der Wiedereröffnung der saarländischen Gaststätten ist der Andrang überschaubar. Damit hat Jürgen Petry, Wirt im Gasthaus Zahm in Saarbrücken, gerechnet. „Einige Leute haben noch Angst, anderen ist nicht klar, dass wir wirklich ab heute wieder geöffnet haben“, sagt er. Betriebswirtschaftlich gesehen lohne es sich für ihn nicht, heute den Betrieb wieder aufzunehmen. In den vergangenen zwei Monaten waren seine Mitarbeiter in Kurzarbeit, jetzt muss er die Gehälter wieder komplett bezahlen, dabei machen sich die Kunden noch rar. Doch es müsse ja irgendwie weiter gehen und das Gasthaus habe viele Stammkunden, die sich darauf freuten, wieder kommen zu dürfen, wenn auch nicht unbedingt am ersten Tag.

Genau das trifft auf den ersten Mann zu, der gegen zwölf Uhr vor dem Betrieb steht. Ein langjähriger Kunde, der sich nach zwei Monaten einfach auf ein Bier auf der Terrasse gefreut hat. „Ein Pils bitte, natürlich vom Fass, das habe ich wirklich vermisst“, bestellt er durchs offene Fenster. Bedienung Ulla Trautmann ist direkt zur Stelle. Raus geht es mit Mundschutz und dem Bierglas auf einem Tablett. Sie freut sich, dass es wieder losgeht, doch von der Maske ist sie nicht sehr begeistert. „Ich weiß, warum man sie tragen muss, aber im Sommer, wenn es über 30 Grad wird, da wird es richtig unangenehm werden“, befürchtet sie. Am Tisch müssen die Gäste keine Maske tragen. Doch sobald sie in das Lokal hereinkommen, zum Beispiel um auf die Toilette zu gehen, müssen sie den Mundschutz aufsetzen. Ihre Hände werden auch am Eingang mit Desinfektionsspray besprüht. Außerdem müssen sie ihre Kontaktdaten hinterlassen. Auf dem Meldezettel notiert Petry auch, von wann bis wann sich der Kunde im Restaurant aufhält. So sollen bei einem Corona-Infektionsfall mögliche Kontaktpersonen ganz schnell ermittelt werden können. „Jeden Abend legen wir den Zettel des Tages in einen Umschlag mit Datum. Nach vier Wochen wird er vernichtet“, sagt der Wirt.

Die größte Umstellung beim Zahm ist aber nicht die neue Meldepflicht, sondern die Abstandsregeln. Durch die 1,5-Meter-Regelung stehen nur noch die Hälfte der Plätze zur Verfügung. Das wird sich auch am Umsatz zeigen. Und dennoch ist Petry vorsichtig optimistisch. Er denkt, dass die ersten Wochen hart werden, aber hofft, dass sich die Lage in rund einem Monat etwas normalisiert hat, um das Sommergeschäft mitnehmen zu können. Denn im September sind wieder hohe Zahlungen fällig. Etwa Steuer- oder Sozialabgaben, die wegen der Corona-Krise gestundet wurden. „Im vergangenen September hatten wir hier viel renoviert. Die Monate danach liefen richtig gut. Bis Corona halt“, beschreibt Petry. Am 20. März war nach der Mittagsschicht Schluss für den Wirt, die zehn Festangestellten und die studentischen Aushilfen. Der Druck ist da, aber Petry weiß auch, dass andere Kollegen noch mehr zu kämpfen haben werden. „Zum Beispiel junge Leute, die sich gerade niedergelassen und dafür hohe Kredite aufgenommen haben. Oder Kneipen mit kaum Sitzplätzen.“