TV-Sendung Sterne-Koch Raue in Saarbrücken als „Restaurantretter“: Folge wird vorerst nicht gezeigt

Schwäbische Alb statt Saarbrücken: Anders als ursprünglich geplant, wird die kürzlich in der Landeshauptstadt gedrehte Folge der neuen RTL-Sendung „Raue – Der Restaurantretter“ nicht bereits im April ausgestrahlt. Eigentlich war vorgesehen, dass sie am 25. April gezeigt wird. So hatte es der Sender noch vor wenigen Tagen verkündet. Stattdessen läuft an diesem Tag nun ein Beitrag über die „Stadiongaststätte“ in Hülben in Baden-Württemberg.