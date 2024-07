Neues aus der Gastro-Szene Ein Festtag für Fleischliebhaber

Dieses familiäre Miteinander will das Paar auch in seinen Gastraum übertragen. Es gibt keine Zeitvorgaben, keine Abfertigung. Hier darf man gern auch mal drei bis vier Stunden verweilen und ins Gespräch mit den Betreibern kommen. „Wir nehmen uns Zeit für die Gäste und lassen sie in Ruhe“, so Amel.