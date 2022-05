Villa erstrahlt in neuem Glanz : Quacks eröffnet wieder nach Großbrand

alt-Saarbrücken Anne und Wolfgang Quack wollten in Ruhestand gehen, als ihr Restaurant in Flammen aufging. Sie änderten ihre Pläne, bauten die Villa wieder auf und bewirten wieder Gäste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Als ihre Villa in Flammen stand, waren Anne und Wolfgang Quack nicht nur in Urlaub. Sie waren gedanklich auch schon in einem neuen Lebensabschnitt, denn die Villa Weissmüller in der Gersweiler Straße sollte verkauft werden. Das Gastronomen-Ehepaar wollte es mit 55 Jahren etwas langsamer angehen lassen. Doch dann kam ein junger Brandstifter, und innerhalb einer Nacht war alles anders. Die Villa abgebrannt, die Familie um den Besitz gebracht, die Mannschaft ohne Job (wir berichteten mehrfach).

Heute strahlen nicht nur Wolfgang und Anne Quack, heute strahlt der ganze Bau, denn der wurde vom Keller bis zum Dach erneuert und bietet seit April wieder die gewohnte Gastlichkeit, eine Bar, ein Restaurant, einen Weinkeller und den Biergarten mit Blick auf die westliche Stadt. „Gebraucht haben wir dieses Feuer nicht, wir hatten ja ganz andere Pläne. Wir wollten mit 55 aufhören, jetzt beginnen wir neu und starten wieder durch“, sagt Anne Quack und sieht es als Wink des Schicksals: „Es sollte wohl so sein.“ Es mache ja auch Spaß. Tochter Saskia sei aus St. Peter Ording zurückgekommen und arbeite jetzt in Quacks Restaurant mit – und die Location sei viel cooler als vorher.

Im Januar habe man in der renovierten Villa sanft begonnen, erst im Keller, dann auch im Restaurant. Seit April habe man wieder ein reguläres Angebot und starte wieder mit der Werbung. Neu sei der Cheftable, an dem der Küchenchef für bis zu 20 Gäste ein 10-Gang-Überraschungsmenü anbiete. Hier koche Wolfgang Quack, was ihm gerade in den Sinn komme, ohne Speisekarte. Buchen könne man das auch in einer vegetarischen Variante. Im Restaurant werde das „alte Quack“ wiederbelebt, mit der Karte, die die Kunden kennen. „Und wir erhöhen keine Preise, wie sind nicht mit dem Rotstift unterwegs. Wir haben die Preise der alten Karten beibehalten und wollen so auch erst einmal weitermachen“, sagt die Chefin.

Wegfallen werden im neuen Quacks die Großveranstaltungen. Hochzeiten kann man nicht mehr buchen, denn die Familie hat sich etwas verkleinert und auch nicht genug Personal für große Feten. „Was wir gut machen können, sind Geburtstagsfeiern bis 50 Personen, und am Abend haben wir auch Clubatmosphäre.“ Personal ist der limitierende Faktor bei Quacks, denn das sei in der gesamten Branche knapp.

Das Restaurant Quack in Saarbrücken hat wieder geöffnet. Nach einem verheerenden Brand in der Villa hat das Gastronomenpaar Anne und Wolfgang Quack (links) mit Tochter Saskia (rechts im Bild) den Betrieb in Alt-Saarbrücken wieder aufgenommen. Foto: BeckerBredel