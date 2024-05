Im Nauwieser Viertel Weiteres Restaurant in Saarbrücken kündigt Schließung an

„Nach 10 wunderschönen Jahren voller Herzenslust verabschieden wir uns aus der Saarbrücker Gastronomie“, heißt es in einem Post auf den Instagram- und Facebook-Seiten des Restaurants. Doch der Post bleibt vorerst kryptisch: Zu den Gründen der Schließung gibt es noch keine Informationen; auch ist unbekannt, wann das Restaurant am Nauwieserplatz seine Pforten schließen wird. Nur wenige Stunden zuvor hatte am 27. Mai bereits das ebenfalls sehr beliebte Restaurant „Jouliard“ seine Schließung angekündigt.