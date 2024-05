„Wir haben geschlossen...für immer!“ Restaurant im Nauwieser Viertel schließt plötzlich und „für immer“

Update von Dienstag, 28. Mai: Das ging schnell. Die großen, braunen Rollläden an den Schaufenstern sind unten, die Tafeln an den Eingängen sind abgewischt, die Tür ist zu. In der Tür hängt ein Schild mit roter Handschrift: „Wir haben geschlossen...für immer!“, daneben ist ein gebrochenes Herz gemalt. Erst am Montag hat das Restaurant seine Schließung in einem Instagram-Post angekündigt. Die Gründe für die schnelle und unerwartete Schließung bleiben zunächst weiter unbekannt.