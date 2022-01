Spanier auf dem Rastpfuhl kämpft um Existenz : „Es ist eine Katastrophe“: Ein Saarbrücker Wirt zwischen Durchhaltewillen und Resignation

Simon Bourouis liebt es, in seinem Restaurant „Galicias Tapas“ am Saarbrücker Rastpfuhl Gäste zu bewirten und ihnen ein Stück Spanien näher zu bringen. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Das kleine spanische Restaurant „Galicia Tapas“ auf dem Rastpfuhl ist beliebt wegen seiner frischen, authentischen Speisen. Doch wie viele andere kleine gastronomische Betriebe wird es die Pandemie vielleicht nicht überstehen. Ein Besuch bei Simon Bourouis am Tresen.

Ein Stück Spanien liegt auf dem Rastpfuhl. Wie lange noch, das allerdings kann der Besitzer von „Galicia Tapas“ nicht mit Sicherheit sagen. Simon Bourouis hat das kleine Restaurant mit Terrasse im Bliesweg – gleich gegenüber des Einkaufszentrums an der Ecke Lebacher Straße – vor sechs Jahren übernommen. Und daraus eine gute, wenn auch ein wenig versteckte Adresse für Liebhaber authentischer spanischer Tapas gemacht. Für den 41-Jährigen, der zuvor unter anderem fünf Jahre lang Küchenchef im Buffalo Steakhaus in der Saarbrücker Innenstadt war, ist das Kochen eine Leidenschaft. Und die Spezialitäten aus Galizien im Nordwesten seiner Heimat sind seine große Liebe. Mit dieser Einstellung führt er seinen kleinen, einfachen, aber sehr liebevoll dekorierten Laden. Ein echtes Tapas-Restaurant wie man es hierzulande selten findet. Doch nun droht ihm das Aus – wie so vielen seiner Kolleginnen und Kollegen in der Gastronomie, die im zweiten Jahr der Pandemie nicht mehr wissen, wovon sie leben oder ihre Rechnungen bezahlen sollen.

„Es ist Wahnsinn, eine Katastrophe“, sagt der Spanier mit marokkanischen und französischen Wurzeln, der 2001 aus Madrid ins Saarland kam. „Ich kann überhaupt nicht planen. Oft kaufe ich ein und schmeiße die Hälfte wieder weg, weil niemand kommt“, klagt er. Der Wirt zeigt sein Reservierungsbuch, lauter leere Seiten. „An Silvester war gerade einmal ein Tisch für drei Personen reserviert.“

So gehe das seit Dezember. „Ich war super gebucht für die Vorweihnachtszeit. Und dann haben so gut wie alle abgesagt“, erzählt er in einem Ton zwischen Verzweiflung und Resignation. Zumal es nach guten Monaten im September, Oktober und auch noch im November endlich wieder aufwärts gegangen sei.

Dann erzählt von einem weiteren Schicksalsschlag. Denn Simon Bourouis' Vater ist Mitte Dezember völlig unerwartet in Marokko gestorben. Doch der Sohn und seine beiden Schwestern durften dorthin nicht einreisen zur Beerdigung. „Die Grenzen sind wegen der Pandemie dicht, da war nichts zu machen.“ Und so musste er die Beisetzung des Vaters per Livestream am Handy verfolgen.

„Kurz war mir alles egal. Aber ich will nicht aufgeben“, fängt sich Simon wieder. Auch wenn das Restaurant verwaist wirkt, sich dieser Tage nur einige wenige Gäste, meist Stammkunden, ins „Galicia Tapas" trauen – der Kühlschrank ist voll. Und an der Qualität seiner Speisen will Simon Bourouis auf keinen Fall Abstriche machen. „Hier gibt es alles ganz frisch. Ich lehne fertige Tiefkühlkost ab“, sagt er. Und holt wie zum Beweis eine große Packung Muscheln, eine kleine Kiste mit frischen Sardellen und frisches Hackfleisch vom Charolaisrind aus der Küche hinter dem Tresen. „Ich bin was Zutaten angeht ein Purist.“ Und das hat seinen Preis. Wer billig essen wolle, ist im „Galicia Tapas“ an der falschen Adresse, sagt der Wirt selbstbewusst. Und wissend, dass das sein Geschäft am Rastpfuhl schwierig macht, zumal es kaum Laufkundschaft gibt wie in den gut frequentierten Gaststätten in der belebten Innenstadt.

Aber so wie ihm geht es vielen Gastronomen. Die Pizzeria gegenüber ist geschlossen. „Und ich weiß von einigen, die erstmal zu gemacht haben und vielleicht auch nicht mehr öffnen“, sagt der Wirt. „Mal eben ein Bier trinken und zwei, drei einfache Tapas bestellen, das findet hier kaum statt“, bedauert er. In die Innenstadt umzuziehen sei aber auch keine Option. „Viel zu teuer.“ Einen Kredit möchte er nicht aufnehmen, von der 90-prozentigen staatlichen Erstattung der Fixkosten profitiert er auch kaum.

Um Kosten zu sparen ist Simon Bourouis in seinem Restaurant zurzeit alles in Personalunion: Barkeeper, Kellner und Koch. „Ich hatte zwei Aushilfen, aber die kann ich mir zurzeit gar nicht leisten. Außerdem kommen ja keine Gäste.“ Wer kommt, erlebt allerdings trotz aller Pandemie-Erschwernisse einen hingebungsvollen Gastgeber, der es liebt, zum Plauschen aus der Küche zu kommen und seine Spezialitäten und Weine zu erklären: Von der Paella über die „Pimentos de padron“ bis zu den „Gambas al ajillo“ und der Tortilla espanola – der spanische Koch hat mehr als zwei Dutzend verschiedene frische Tapas auf seiner Karte und serviert leckere spanische Weine dazu. „Hier gibt es nur spanische Produkte. Auch das Bier vom Fass, Marke Estrella Galicia, ist importiert.“ Dass Lebensmittel und Getränke, gerade auch Bier, spürbar teurer geworden sind in der Pandemie, erschwert das gastronomische Geschäft zusätzlich.