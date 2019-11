Kostenpflichtiger Inhalt: Reportage: Öffentliches Internet in Saarbrücken : Auf der Suche nach W-Lan

Oft mühselig, aber möglich: SZ-Redakteurin Fatima Abbas sucht freies W-Lan in der Saarbrücker Innenstadt. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Unsere Autorin hat vor fast sechs Monaten zu Hause das W-Lan abgeschaltet. Anlass genug, um mal zu testen: Wie gut funktioniert eigentlich das öffentliche Internet im Land, etwa in der Saarbrücker City?

Es war irgendwann im Mai, als ich beschloss: Nein, darauf habe ich keine Lust mehr. Viel zu teuer, ich bin fast nie zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, dann blättere ich lieber als zu scrollen. Wozu also W-Lan? Mein Vertrag lief ohnehin im Juni aus. Jetzt oder nie. Es muss doch noch Alternativen zu dem Vertragsärger geben. Mein Bruder, der Vollblut-Informatiker, hat nur den Kopf geschüttelt: „Ich würde sofort sterben.“ Jetzt, nach 162 Tagen, kann ich sicher sagen: Ich habe überlebt.

Der 21. Juni 2019, mein analoger Neustart in den Sommer. Seitdem habe ich mich über Alternativen informiert, über versiegende Datenmengen geärgert und darüber, wenn mir Freunde unaufgefordert Videos geschickt haben, die mein Handy unaufgefordert heruntergeladen hat. Ich schicke vorweg: Natürlich habe ich nicht die vergangenen 162 Tage komplett internetlos gelebt, auch nicht zu Hause. Ich habe, wenn es sein musste, mobile Daten genutzt. Und nein, ich hätte das natürlich nicht getan, wenn ich Freiberuflerin wäre. Ich konnte mir das „Offline-Experiment“ also gewissermaßen leisten, habe es genutzt, um herauszufinden: Wie gut funktioniert das öffentliche W-Lan in der Saarbrücker City?

Gestolpert bin ich über einen Funk-Flickenteppich. Seine Nähte verlaufen wild zwischen Saarfreifunk, Telekom Free, FreeWifiSaarland und x-anderen Anbietern. Mein Lieblings-W-Lan-Name: „Oralbox5“.

Kaum klicke ich irgendwo auf „Verbinden“, verblasst auch schon die in Streifen zerlegte Signal-Schultüte. Mensch, bleib doch mal stabil. Ah, jetzt. Auf dem St. Johanner Markt darf ich kurz durchsurfen. Einem Pilotprojekt der Stadt Saarbrücken sei Dank. Seit Februar 2017 gibt es am St. Johanner Markt und rund um das Rathaus öffentliches W-Lan. Auch der Burbacher Markt und der Dudweiler Dudoplatz sind Teil der städtischen Hotspots. Dort haben sich Nutzer im vergangenen Jahr 190 000 Mal ins W-Lan eingeloggt. Ohne Verschlüsselung für eine Stunde, mit Extra-Sicherheitscode für zwei. Wenn die Zeit abgelaufen ist, geht es erst am nächsten Tag wieder. Bis Ende Oktober 2019 haben sich in diesem Jahr 270 000 Nutzer registriert, teilt Stadt-Pressesprecher Thomas Blug auf SZ-Anfrage mit. Also schon 80 000 mehr als 2018.

Auch die Bahnhofstraße ist seit April ein Hotspot. „Freewifisaarbruecken“ heißt der Zugang. Bis Jahresende soll auch die Berliner Promenade Teil des Saarbrücker W-Lan-Landes sein. Der Deutsch-Französische Garten: ebenfalls Teil des Plans, den man auch in Brüssel unterstützt. Das Codewort heißt WiFi4EU – „W-Lan für die EU“. Bis zu 15 000 Euro sollen in Saarbrücken aus diesem Topf fließen, um den Saarbrücker Zoo spätestens bis Juni 2020 mit öffentlichem Wifi auszustatten. Auch andere Kommunen im Saarland profitieren von der Digitalisierungshilfe aus Brüssel.

Die Stadt sieht noch einiges an „Potenzial“, ein Ausbau sei „generell zu begrüßen“. Vor allem in Sportstätten, Kultureinrichtungen und an ÖPNV-Haltestellen. Und in der Saarbahn? Derzeit ist genau eine Saarbahn quasi „undercover“ mit W-Lan unterwegs. Geheime Test-Mission. Findige Nutzer hätten sich trotz getarnter Box schon eingeloggt, sagt Saarbahn-Sprecherin Ulrike Reimann. „Wir prüfen, was technisch möglich ist.“

Die Testergebnisse erwartet der Konzern bis Ende des Jahres. Von ihnen hänge auch die Frage ab, ob das W-Lan in den saarländischen Bussen eine Zukunft hat. „Technisch etwas kompliziert.“ Doch man sei optimistisch. Offenbar bin ich also nicht die Einzige, die sich für das Thema interessiert. Auch Marvin Wißfeld tut das. Der Informatiker steht auf einer Liste unter 16 Männern. Die Ansprechpartner von Freifunk Saar. Ein Projekt von Bürgern für Bürger. Theoretisch kann jeder, der zu Hause einen Internetanschluss hat, mitmachen. Ab 20 Euro einen Router kaufen, die Software draufspielen und schon können auch andere sich über das eigene Netz ins W-Lan loggen. Klingt fast schon zu altruistisch, um wahr zu sein. Wo ist der Nutzen für die Person, die diesen Aufwand betreibt? „Es gibt keinen Nutzen“, sagt Wißfeld. Oder doch, einen kleinen vielleicht. Zumindest für nicht-private Anbieter wie Hotels und Cafés. Auf der Online-Vollbildkarte markieren pinke Punkte die Anbieter. Darunter der Ratskeller oder das bekannte Eiscafé Henry’s. Warum diese Lokale von Freifunk profitieren: Sie treten die sogenannte Störerhaftung an den Anbieter ab. Wenn sich also jemand auf verbotenen Seiten tummelt, können die Cafés nicht belangt werden.

Seit 2015 gibt es Freifunk im Saarland, woanders in Deutschland schon länger. In Saarbrücken-Mitte stehen 100 dieser Router, die meisten im Nauwieser Viertel (16) und am St. Johanner Markt (15). 922 Nutzer gibt es saarlandweit. „Früher, so vor zwei, drei Jahren war das aber noch populärer“, sagt Wißfeld. In der heutigen Flatrate-Zeit lasse jeder über mobile Daten Videos laufen.

Also braucht doch niemand öffentliches W-Lan? „Wir werden täglich danach gefragt“, sagt Cloé, die im Saarbrücker Kulturcafé arbeitet. Dort können sich die Kunden über ein paar Klicks auf „Telekom Free“ anmelden. Das W-Lan funktioniert innerhalb von Sekunden. Auch die Reaktionen auf dem sozialen Netzwerk Facebook lassen vermuten, dass die Nachfrage existiert. Auf einen SZ-Aufruf reagieren 43 Kommentatoren. Einige geben an, gar nicht zu wissen, dass es so etwas wie öffentliches W-Lan in Saarbrücken überhaupt gibt. Die einen schwören auf Freifunk Saar, die anderen beschweren sich darüber, sich nicht über Freewifisaarbruecken einloggen zu können. Ein Nutzer verliert sich regelmäßig im Netz-Nirvana: „Bevor man das W-Lan findet, findet man eher das Bernsteinzimmer.“ Ein anderer beklagt auf Englisch: „No connection at all.“ Mehrere geben an, oft und gerne das W-Lan in der Europagalerie zu nutzen.

Woanders in der Landeshauptstadt – wie am Schloss – ist die Verbindung so „zuverlässig“ wie die Wettervorhersage über einen längeren Zeitraum. Freifunk Saar bricht schon auf den wenigen Metern vom Brunnen bis zum Schloss zusammen. Oben begegnet mir dann „Freewifischlossplatz“. Blöd nur, wenn ich beim Musikhören einen Blick auf die Autobahn werfen will. Dann wird die Verbindung vom Winde verweht. Auf der Schlosstreppe bleibe ich W-Lan-frei, auf der Brücke Richtung Stadt begegnet mir dann nach langer Durststrecke mein Freewifisaarbrücken wieder. Ich kann die angebrochene Stunde übrigens jederzeit trotz Unterbrechung weiternutzen. Am Markt bin ich aber auch bestens mit Freifunk versorgt. Oder mit Telekom Free. Oder mit einer halben Stunde gratis aus anderer Quelle.

Werbung für die W-Lan-Verbindung „FreeWifiSaarbruecken“ in der Saarbrücker Fußgängerzone. Foto: Fatima Abbas