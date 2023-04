Pferderennen „Das ist die Bundesliga des Rennsports“

Eigentlich war der traditionelle Osterrenntag auf der Galoppbahn in Saarbrücken-Güdingen Jahr für Jahr ein Pflichttermin für Anhänger des Pferderennsports. Doch in diesem Jahr hat der Vorstand des Rennclubs Saarbrücken mit der Tradition gebrochen. Die „grüne Saison“ beginnt in Güdingen erst an diesem Samstag, 29. April. Das erste Rennen startet um 14 Uhr (siehe Infokasten).