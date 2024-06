Saarbrücker Familienrenntag „Wir platzen fast schon aus allen Nähten“

Mit Vorfreude blicken die Verantwortlichen beim Rennclub Saarbrücken auf den Start in die Turf-Saison an diesem Samstag, 29. Juni. Nachdem sie in diesem Jahr auf einen Osterrenntag verzichtet haben, steht nun der erste Renntag des Jahres auf der Bahn in Güdingen an. Und dieser bietet ein Jubiläum: Zum 25. Mal präsentiert der Verein den Sparkassen-Familienrenntag. Der Eintritt ist frei.