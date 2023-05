Reitsport Mit einem starken Schluss-Spurt ab in die Rente

Vor dem Schlussbogen lagen sie nur an Position drei. Dann machten der neunjährige Wallach Wow und sein Reiter Gavin Ashton so richtig ernst. Auf der Zielgeraden hatten sie am Samstag im Hauptrennen bei der Saisoneröffnung beim Rennclub Saarbrücken den längsten Atem. Mit einem fulminanten Schluss-Spurt schnappte sich Wow in Güdingen beim 75. Start den zwölften Karriere-Erfolg, verbunden mit 5750 Euro und damit dem Löwenanteil im mit 11 500 Euro dotierten Ausgleich-II-Rennen.