Oberbürgermeister Uwe Conradt zeigt sich stolz auf Facebook : Reiseportal schwärmt von Saarbrücken: "Echter Geheimtipp"

Saarbrücken Große Ehre für Saarbrücken: Ein Reiseportal hat die Landeshauptstadt unter die Top-10 der deutschen Städte, die jeder mindestens einmal im Leben besucht haben sollte, gewählt. Oberbürgermeister Uwe Conradt zeigt seinen Stolz auf Facebook.

„Nach getaner Sightseeing-Tour kannst du dann in einem charmant-kleinen Café am Markt das entspannte Savoir-Vivre genießen und den ein oder anderen Saarländer-Witz reißen“, heißt es weiter.

Saarbrücken: Oberbürgermeister verteidigt seine Stadt auf Facebook

In letzter Zeit sorgte die Landeshauptstadt vorwiegend für Negativ-Schlagzeilen. In der Taff-Reportage mit dem Titel „Saarbrooklyn - eine Stadt zwei Welten“ wurde die Kamera vor allem auf die Schattenseiten der Landeshauptstadt gerichtet, in einem Vox-Format befragte eine Reporterin Fremdgeher im Bordell Paradise und in einem Instagram-Post des ZDF fand sich Saarbrücken in der Liste der neun Kokain-Hauptstädte Deutschlands wider.