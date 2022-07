Reisebüros über die derzeitige Reiselust der Saarländer : „Alle wollen weg“

Thomas Beigott vom Saarlouiser Reisebüro Schmidt Foto: Marko Völke

Saarbrücken Erst machte Corona den Saarländern einen Strich durch ihre Urlaubspläne. Nun beeinträchtigen die starken Preisstärkerungen und das Chaos an den Flughäfen die Vorfreude auf die „schönste Zeit des Jahres“. Aber lassen sich die Saarländer ihre Ferienlaune wirklich von der aktuellen Situation verderben? Und welche Auswirkungen hat diese auf die Reisebüros?

Beispiele von Ferientrips, die sich extrem verteuert haben, kennt Thomas Beigott vom Saarlouiser Reisebüro Schmidt einige. So musste eine Familie mit zwei Kindern für ein Ressort in der Türkei im Vergleich zu den Vorjahren anstatt zwischen 6000 und 6500 Euro dieses Jahr über 8000 Euro zahlen. Manchmal werde er sogar selbst verlegen, den Kunden solche Preise „um die Ohren zu schlagen“, sagt Beigott. Zumal er nichts verkaufen würde, was er nicht für sich selbst buchen würde.

Im Tourismus sei es jedoch wie in allen Branchen: Der Preis regele die Nachfrage. Zudem fehle auch hier das Personal. Die Probleme an den Flughäfen seien da nur die Spitze des Eisberges, steht für ihn fest. Die Medienberichte über diese Situation würden viele verunsichert, merke er immer wieder in Gesprächen mit Kunden. Für ihn sei das Ganze aber auch eine Einstellungssache. Wenn man schon negativ gestimmt in die Ferien starte, würden sich oft Befürchtungen, die man hat, auch bewahrheiten. Für ihn sei dagegen Urlaub auch immer mit einem Abenteuer verbunden, ergänzt der Tourismuskaufmann schmunzelnd.

Neben dem Flugchaos spielte auch die Unsicherheit über die kommenden Pandemie-Situation und die damit verbundenen Regeln im Herbst eine Rolle. Dennoch ziehe es viele endlich wieder in die Ferne. Seine Kundenbuchungen seien zurzeit bunt gemischt und würden von den Kapverdischen Inseln bis zum klassischen USA-Trip reichen. Gefühlt müssten sie dafür im Durchschnitt rund 20 Prozent mehr ausgeben.

Man habe viele Stammkunden und organisiere auch Geschäftsreisen. Deshalb habe er um die Zukunft des Büros keine Angst, so Beigott weiter. Zudem schätzten viele Kunden den Transferservice, den man ihnen quasi zum Selbstkostenpreis offeriere – obwohl man nun wegen den teuren Spritpreisen auch hier mehr verlangen müsste. Gerade in der aktuellen Situation hätten schon zahlreiche Reisende, die irgendwo am Flughafen „gestrandet“ sind, davon Gebrauch gemacht. Auch das Internet sei für sie keine wirkliche Konkurrenz: „Wer dort bucht, hat einfach keinen materiellen Vorteil. Wir greifen alle auf die gleichen Kontingente und Systeme zurück“, betont Beigott

„Die Leute konnten zwei Jahre nicht vereisen und sind alle urlaubshungrig“, weiß Karim Hassanzadeh, Geschäftsführer von zwei Reisebüros in Saarbrücken und Lebach. Bei vielen Sommerzielen sei die Preisspanne aber sehr groß und variiere zum Teil täglich. In der Regel müssten die Kunden zwischen zehn und 40 Prozent mehr für die schönste Zeit des Jahres ausgeben. „Das kommt aber immer auf die jeweilige Destination, Hotels und Nachfrage an“, ergänzt er.

Bei den Kreuzfahrten könnten Urlaubshungrige dagegen „noch gute Schnäppchen“ machen, weiß Hassanzadeh. Obwohl diese Reisen wieder stärker nachgefragt würden, gebe es auch in den Sommerferien noch eine gute Verfügbarkeit. Während die Reisepreise weitgehend stabil geblieben sind, verlangen die Anbieter für Zusatzleistungen an Bord wie zum Beispiel die Sauna, die früher teilweise inklusive war, nun oft Extragebühren.

An Bord der Schiffe seien inzwischen fast alle Corona-Restriktionen weggefallen, so der Geschäftsführer. Und im Falle einer kurzfristigen Infektion vor dem Reiseantritt gebe es für die Gäste kostenlose Umbuchungs-Möglichkeiten. Neben dem Sommer-Klassiker, einer Mittelmeer-Kreuzfahrt, werden auch viele Kreuzfahrten mit dem Abfahrts- und Zielhafen in Deutschland in Richtung Norden wie Norwegen und Schweden angeboten. So lässt sich auf das Flugzeug verzichten. Auf Grund der gestiegenen Spritkosten seien die Preise für dieses Verkehrsmittel um fast 20 Prozent gestiegen, weiß Hassanzadeh.

Ein Trendziel für die Saarländer im Sommer 2022 ist weiterhin Mallorca. Denn die Ferieninsel ist relativ schnell erreichbar. Auch bei der An- und Abreise setzten die Kunden auf kurze Wege und bevorzugen es, ab Saarbrücken oder Luxemburg anstatt ab Frankfurt zu fliegen. Wenn die An- und Abreise dann doch wegen eines Flugausfalls schief läuft, bietet das Unternehmen seinen Kunden eine 24-stündige Erreichbarkeit an, um sie möglichst schnell nach Hause zurückzuholen. Überhaupt sei der Service gerade in der aktuellen Situation immer wichtiger.

Um die Zukunft der Reisebüros vor Ort macht sich Hassanzadeh deshalb keine Gedanken. Zumal auch für ihn die im Internet angepriesenen, vermeintlichen Schnäppchen oft „Augenwischerei“ sind. So kennt er Online-Anbieter, die mit 50 Prozent Rabatt werben. Er könne dagegen seinen Kunden die identische Reise noch mal um 20 Prozent günstiger offerieren – und zusätzlich persönlichen Service biete.

Abschließend rät der Feriensexperte gerade vor dem aktuellen Hintergrund Urlaubern dazu, rechtzeitig ihre Reiserücktrittsversicherung zu überprüfen. Viele seien der Meinung, dass deren Leistungen alle über die Kreditkarte abgedeckt sind. Doch hier gebe es große Unterschiede.

„Die Leute machen wie abgerissen“, steht auch für Michael Schultz-Madden von der Geschäftsführung des Saarbrücker Reisebüros auf dem Rodenhof fest. Seitdem viele Pandemie-Formalitäten wie Tests und Impfnachweise weggefallen sind, sei die Nachfrage noch mal ganz stark angestiegen. Frühbucher, die Bereits Anfang des Jahres ihre Reise gesichert haben seien dieses Jahr ganz klar im Vorteil. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Inflation sowie der Erhöhung der Spritpreise habe es eine deutliche Preiserhöhung gegeben. „Viele spekulieren noch auf Last-Minute-Schnäppchen, aber vor allem in den vergangenen fünf bis sechs Wochen sind die Preise noch mal deutlich angestiegen“, weiß Schultz-Madden.

In Hinblick auf die Lieblingsziele der Saarländer seien die Klassiker nicht tot zu bekommen. Dazu gehören Reisen in die EU-Staaten am Mittelmeer, Ägypten und die Türkei. Gerade im letztgenannten Land sei das Preis-Leistungs-Verhältnis weiterhin okay. Und auch in Tunesien könne man noch recht günstig Urlaub machen. Da 2019 das letzte „normale Reisejahr“ vor Corona war, sei es jedoch schwierig, die Preise zu vergleichen, gibt er zu bedenken.

Für die nähere Zukunft macht sich Schultz-Madden keine größeren Sorgen um den Betrieb. Aber die Situation könne sich von heute auf morgen wieder ändern. „Wir sind in einer Notlage für die Leute da“, sieht auch er den großen Vorteil der Reisebüros vor Ort gegenüber Online-Anbietern. Schon während der Corona-Hochzeit habe die Branche seine Kunden beraten, ohne etwas daran zu verdienen. Und auch in der aktuellen Situation biete man ihnen eine kostenlose Rundum-Betreuung inklusive Flughafentansfer.

Für das alt-eingesessene Kreis-Anzeiger Reisebüro in Homburg, das es bereits seit 1974 gibt und viele Stammkunden hat, ist die aktuelle Situation ebenfalls nicht existenzbedrohend. Die Nachfrage sei zurzeit sehr stark: „Alle wollen weg“, berichteten die Mitarbeiter aus ihren Erfahrungen. Bei ihren Kunden sei zurzeit Spanien – und hier vor allem die Balearen und Kanaren – extrem beliebt. Zudem würden die meisten gerne direkt ab Saarbrücken fliegen.