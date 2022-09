Saarbrücker Zoopatenschaft : Saarbrücker Großkatze hat neue Freunde

Saarbrücken/Homburg Reise- und Tropenmedizin des Uniklinik übernimmt zweijährige Patenschaft für einen Jaguar im Saarbrücker Zoo.

Die Ambulanz für Reise- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg berät und behandelt Menschen vor und nach Auslandsreisen. Dabei spielt die Tierwelt im Reiseland oft eine große Rolle. Mit einer zweijährigen Patenschaft für einen Jaguar im Saarbrücker Zoo möchte die Ambulanz auf den Tier- und Artenschutz hinweisen. Darüber hinaus unterstützt die UKS die wichtige Teilnahme des Zoos an europäischen Artenschutzprogrammen.

„Wir wissen, dass der Schutz der Tiere gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig ist. Für den Jaguar haben wir uns ganz bewusst entschieden“, erläutert Prof. Dr. Dr. Sören Becker, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Richard Francke, Direktor des Saarbrücker Zoos, führt weiter aus: „Der Jaguar ist laut der Weltnaturschutzunion IUCN eine potenziell bedrohte Tierart. Auf der Roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten ist er eine von mehr als 41 000 Arten, die in eine Bedrohungskategorie eingestuft wurden. Diese Zahl ist ein Höchststand und zeigt, dass das Artensterben weltweit ein sehr großes Problem darstellt.“

„Wir beteiligen uns mit 29 Tierarten an solchen Zuchtprogrammen, auch der Jaguar, die größte Raubkatze Südamerikas, ist dabei. Zoos weltweit übernehmen im Kampf gegen das Artensterben wichtige Aufgaben. Denn sie kümmern sich auch um die Umweltbildung und klären Menschen über die Tiere auf. Zudem unterstützen Zoos spezielle Artenschutzprojekte in den Herkunftsländern der Tiere“, sagte Francke.

Wer die Ambulanz für Reise- und Tropenmedizin am UKS besucht oder an einem von der Ambulanz organisierten medizinischen Fachkongress teilnimmt, entdeckt zukünftig das Foto des Saarbrücker Jaguars. Denn das Ambulanz-Patentier für die nächsten zwei Jahre wird sich an der einen oder anderen Stelle auf Bildern finden, sicher bei vielen Menschen die Erinnerung an einen vergangenen Urlaub in fernen Ländern wecken oder für Vorfreude auf eine anstehende Reise sorgen.