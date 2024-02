Vorträge, Beratung, Probefahrten und mehr Das erwartet Besucher der Reise- und Freizeitmesse in der Saarbrücker Congresshalle

Unter anderem startet so am Samstag, 15.35 Uhr, der Vortrag „Flusskreuzfahrten auf der Seine“. Bereits um 13.15 Uhr erwartet die Besucher an diesem Tag die Präsentation „Safaris in Namibia und Botswana“. Weiter geht es am Sonntag, 12.15 Uhr, mit einem Vortrag über Madagaskar. Auch Informationen zu Wellness-Angeboten, Bäder- und Freizeitpark-Wochenenden sowie Wander- und Genussreisen sind vor Ort erhältlich. „Insbesondere in den Sparten Busreisen, Flusskreuzfahrten und Kreuzfahrten werden die Besucher von neuen und außergewöhnlichen Ausstellern empfangen. Ob Neueinsteiger oder Wiederholungstäter, vor Ort wird informiert, beraten und gebucht“, betont der Veranstalter.