Reisebericht im Schlosskeller Saarbrücken : Mit dem Rucksack durch den Kaukasus

Saarbrücken Reiseprofi Jens Lüdicke erzählt am Freitag im Saarbrücker Schlosskeller von faszinierenden Reisezielen in Georgien und Armenien.

Der Kaukasus liegt zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Das Gebirge hat so viele Höhepunkte zu bieten, dass es längst kein Geheimtipp mehr ist. Auch der Reiseblogger Jens Lüdicke hat vier Wochen lang mit seinem Rucksack Armenien und Georgien erkundet. Seine Eindrücke und Bilder teilt er am Freitag, 16. Dezember, um 18 Uhr im Saarbrücker Schlosskeller. Organisatoren der Veranstaltung sind die Freunde des Abenteuermuseums und die Volkshochschule Saarbrücken. Lüdicke schreibt im Internet auf seinem Blog overlandtour.de von seinen Reisen durch die ganze Welt. Osteuropa war noch ein unbekannter Fleck auf seiner Landkarte, bevor er sich in den Kaukasus aufmachte. Ausgangspunkt war Georgiens Hauptstadt Tbilisi, in der uralte Gässchen nahe bei modernen Einkaufsstraßen liegen. Von Mestias Wehrtürmen über das georgische „Las Vegas“ Batumi bis zur Dreifaltigkeitskirche in Stepanzminda landete Lüdicke schließlich in Armenien. Dort erzählen zahllose Kirchen die Geschichte des ersten christlichen Staates der Welt. Auf dem Weg begleiteten ihn Reisepartner, doch einen Teil legte der versierte Reisende allein zurück. Seine Erlebnisse erzählt er in Saarbrücken, bevor 2023 die nächste Weltreise ansteht.