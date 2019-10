Verkehr : Rehlinger fordert mehr Kontrollen bei E-Scootern

Freie Fahrt für elektrobetriebene Tretroller. Am 15. Juni trat bundesweit die Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung in Kraft, die es erlaubt, mit E-Scootern auf Radwegen am Straßenverkehr teilzunehmen. Erlaubt ist dabei maximal Tempo 20, eine Helm- pflicht gibt es bislang aber nicht. Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken Die Regeln für das Fahren mit Elektrorollern sind nur so gut, wie die Kontrolle, dass sie auch eingehalten werden, meint Verkehrsministerin Anke Rehlinger.

Auch in Saarbrücken wird dies demnächst wohl ein großes Thema werden. In der Landeshauptstadt gibt es derzeit nach Angaben der Stadt sechs E-Scooter-Verleihfirmen, die in der Landeshauptstadt Fuß fassen wollen. „Sowohl die Anbieter als auch wir als Verwaltung haben großes Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit“, erklärte Stadtpressesprecher Thomas Blug gestern auf SZ-Anfrage. „Wir streben eine vertragliche Vereinbarung mit den Verleihern an, die in Saarbrücken tätig werden wollen. In der Vereinbarung wird es um konkrete Regelungen zur Nutzung des öffentlichen Raums gehen, zum Beispiel um Abstellstandorte. Die Regelungen sollen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und einem ordentlichen Stadtbild dienen. Wir orientieren uns dazu grundsätzlich an den Empfehlungen des Deutschen Städtetages.“ Wie lange es dauern wird, bis die Anbieter loslegen können, sei wegen eines ausstehenden Vereinbarungsentwurfs sowie der Dauer des Verhandlungsprozesses noch nicht absehbar, hieß es.