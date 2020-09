Ab Dezember 2024 einheitliches Tarifangebot geplant : Regiotarif für deutsch-französischen Zugverkehr – Fördergelder von EU

Mainz Für sieben deutsch-französische Bahnlinien soll von Dezember 2024 an ein einheitliches Tarifangebot gelten.

Für sieben deutsch-französische Bahnlinien soll von Dezember 2024 an ein einheitliches Tarifangebot gelten. Mit dem Projekt wollen das Saarland und Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg und die für den Schienenpersonennahverkehr in Rheinland-Pfalz zuständigen Zweckverbände gemeinsam mit der Région Grand-Est das grenzüberschreitende Bahnangebot verbessern. Die EU übernehme die Hälfte der Kosten von insgesamt rund 530 000 Euro, wie das Wirtschaftsministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte.