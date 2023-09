Serie Verwaltungschefs der Landkreise im Gespräch Grenzenlose Hilfe auch im Notfall

„Die Vertiefung der Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung ist mir besonders wichtig. Wir müssen dahin kommen, dass die Menschen im Grenzraum diskriminierungsfrei die Versorgungsangebote des Nachbarlandes in Anspruch nehmen können“, sagt Gillo und verweist auf die Zusammenarbeit des Völklinger Herzzentrums und der Klinik in Forbach. „Da funktioniert das schon. Das wollen wir erweitern.“ In den Debatten um grenzüberschreitende Notfalleinsätze sei man sich bereits näher gekommen. Da hänge es nur noch an Kleinigkeiten. Gillo: „Wir können Europa sehr gut an der Grenze entwickeln. Konkrete Angebote und Hilfestellungen für die Menschen in dieser Region sind besser als Symbolpolitik.“