Pandemie-Statistik für den Regionalverband : 63 neue Coronafälle am Wochenende

Saarbrücken Im Regionalverband sind aktuell 542 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die meisten von ihnen leben in der Landeshauptstadt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt jedoch.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Wochenende 63 neue Coronafälle, 49 am Samstag und 14 am Sonntag gemeldet. Mit dem Wert vom Sonntag sinkt die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner nach internen Berechnungen von 96,8 auf 95,9. Diese Zahl kann aus unterschiedlichen Gründen leicht von der RKI-Zahl des Folgetages abweichen. Für Sonntag lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz für den Regionalverband bei 96,5.

Zudem konnten am Samstag 44 und am Sonntag 15 Personen als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 546 Menschen im Regionalverband mit dem Corona-Virus infiziert. Davon leben 301 in Saarbrücken, 79 in Völklingen, 37 in Heusweiler, 27 in Püttlingen, jeweils 23 in Quierschied und Riegelsberg, 19 in Kleinblittersdorf, 17 in Sulzbach, 11 in Friedrichsthal und 9 in Großrosseln. Bei zwei der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die Delta-Variante festgestellt.