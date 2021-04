Aktion für mehr Artenvielfalt : Saatgut bringt wieder Vielfalt auf die Wiesen

Regionalverband Der Regionalverband versorgt Naturliebhaber erneut mit Samenmischungen aus der Region.

(red) Der Regionalverband stellt erneut kostenfreies regionales Saatgut für Blühflächen bereit. Für Flächen bis zu 20 Quadratmetern erhalten Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Verbände mit Sitz im Regionalverband das Saatgut ab sofort ohne Antrag in der Tourist Info des Schlosses. Dafür ein Termin zu vereinbaren. Anzugeben sind der Name und der Ort der Aussaat. Vereine, Schulen und Kitas erhalten in begrenztem Umfang Saatgut für Flächen bis zu 250 Quadratmeter. Hierzu ist ein einfacher Förderantrag zu stellen. Zudem sind dann Fotos der Fläche vor der Saat, in der Blüte und nach der Pflegemahd zu machen und an den Regionalverband zu senden. Für Flächen bis zu 20 Quadratmetern bleibt die Fotodokumentation freiwillig. Alle künftigen Blühflächen müssen innerhalb des Regionalverbands angelegt und mindestens fünf Jahre lang erhalten werden.