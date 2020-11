Überschuldung : Im Regionalverband Saarbrücken ist die Armut besonders groß

Regionalverband Die Hälfte aller saarländischen Hilfeempfänger wohnt in Saarbrücken und Umgebung. Viele von ihnen sind überschuldet.

Um Menschen vor Überschuldung zu bewahren, baue der Regionalverband seine präventiven Maßnahmen aus. Dazu zähle beispielsweise die Schulung weiterer Multiplikatoren, seien es Schulsozialarbeiter, Fallmanager im Jobcenter oder Mitarbeiter der Rentenberatungsstellen sowie der Gemeinwesenarbeit. „Dadurch erreichen wir die Menschen, bevor ein Fall in der Insolvenz endet.“ Gut findet Gillo die geplante Gesetzesänderung im Privatinsolvenzrecht. „Nach altem Recht verkürzte sich die Privatinsolvenz nur auf drei Jahre, wenn der Schuldner 35 Prozent der Schuldensumme und die Gerichtskosten innerhalb von drei Jahren aufbringen konnte. Diese Hürde muss künftig nicht mehr genommen werden. Egal, welche Quote die Gläubiger in drei Jahren erhalten, das Verfahren verkürzt sich generell auf drei Jahre.“ Dies gelte auch für Antragsteller, die keine Zahlungen aufbringen können, weil sie kein pfändbares Einkommen erzielen. Gillo findet, das sei eine gute Gesetzesänderung für alle, die schnell zurück in ein geordnetes Leben möchten.