Pandemie-Entwicklung : Das Gesundheitsamt meldet: 102 neue Corona-Infektionen

Regionalverband 102 neue Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Dienstag, 3. November, bis 16 Uhr. Damit stieg die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Infektionen (Inzidenz) pro 100 000 Einwohner auf 185,6. Am Dienstag durften 33 Personen ihre Quarantäne beenden.

Daher galten um 16 Uhr noch 771 Menschen im RV als coronainfiziert, 410 in Saarbrücken, 114 in Völklingen, 61 in Püttlingen, 42 in Sulzbach und 144 in den sechs übrigen Umlandkommunen. Seit Beginn der Pandemie registrierte das Gesundheitsamt im RV insgesamt 2779 Corona-Infektionen, 1559 in Saarbrücken und 1220 in den neun Umlandkommunen. Als genesen galten am Dienstagabend 1892 Personen. Die Zahl der Todesfällelag bei 116.