Stichwahlen im Regionalverband Dritte Wahlpanne des Jahres trifft Saarbrücken – so reagiert die Stadt

Wer sichert sich die Spitzenposition im Saarbrücker Regionalverband? Im ersten Wahlgang konnte diese Frage nicht endgültig geklärt werden. Daher kommt es am Sonntag zur Stichwahl zwischen Carolin Lehberger (SPD) und Ralph Schmidt (CDU). Die Unterlagen für dazugehörige Briefwahl werden von den Städten und Gemeinden des Regionalverbands an die Wahlberechtigten geschickt – und genau dabei ist es jetzt zur insgesamt dritten Wahlpanne in diesem Jahr gekommen.