Regionalverband Regionalverband verteilt Saatgut aus der Region für Blühflächen

Für kleinere Flächen bis zu 20 Quadratmetern erhalten Bürgerinnen und Bürger sowie interessierte Vereine und Verbände mit Sitz im Regionalverband das Saatgut ohne Antrag direkt in der Tourist Info Saarbrücker Schloss. Es müssen lediglich Name und Ort der Aussaat angegeben werden. Vereine, Schulen und Kitas können in begrenztem Umfang Saatgut für Flächen bis zu 250 Quadratmetern erhalten. Hierzu ist ein einfacher Förderantrag nötig. Zudem müssen Fotonachweise der Fläche vor der Saat, in der Blüte und nach der Pflegemahd an den Regionalverband gesendet werden. Für Flächen bis zu 20 Quadratmetern bleibt die Fotodokumentation freiwillig.