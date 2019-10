Wirtschaft gegen Klimaschutz : Keine Entscheidung zu Wald in Gersweiler

Saarbrücken Regionalverband will im Dezember weiter über Fläche für Firmenerweiterung beraten.

Peter Gillo scheint zu wissen, dass er sich auf dünnem Eis bewegt. Er ist vorsichtig. Wägt ab. Das sei „keine einfache Angelegenheit, ganz klar“, sagt der Regionalverbandsdirektor. Auf der Tagesordnung des Regionalverbands-Kooperationsrats steht am Freitagnachmittag der erste Schritt zur Änderung des Flächennutzungsplans für ein drei Hektar großes Waldstück in Gersweiler nahe der französischen Grenze (die SZ berichtete). Die Maschinenbaufirma Woll will dort erweitern. Im Kooperationsrat sitzen Vertreter aus allen zehn Städten und Gemeinden des Regionalverbandes und aus der Regionalversammlung. Woll sei „ein gut geführtes, erfolgreiches Unternehmen“, erklärt Gillo. Vor etwa vier Monaten habe er die Firma besucht, sagt der SPD-Politiker. Einen gesunden Betrieb, „den wir sicher brauchen und der sich weiterentwickeln will“, habe er da kennengelernt. Auf der anderen Seite sehe er die berechtigten Interessen des Naturschutzes. Als dessen Vertreter sehen sich vier Männer von der Bürgerinitiative „Pro Wald“, die am Rande des Sitzungssaals im VHS-Zentrum am Saarbrücker Schloss ein Transparent mit ihrer Forderung hochhalten: Der Wald muss erhalten bleiben. Einer von Gillos Mitarbeitern bringt den vier Männern Gläser mit Wasser, während der Regionalverbandsdirektor von einer „schwierigen Debatte“ und einem „massiven Zielkonflikt“ spricht. Den formuliert die Bürgerinitiative so: Es handele sich um rund 4000 Bäume, die der Firmenerweiterung zum Opfer fallen würden. Dabei gebe es in Fürstenhausen noch Brachflächen, auf die die Gersweiler Firma ausweichen könne. Auch wenn von „Ausgleichsmaßnahmen“ die Rede ist: So einen „wertvollen Wald“ könne man nicht einfach ersetzen. Neupflanzungen an andere Stelle wären erst in etwa 70 Jahren soweit, die Wirkung zu erzielen, den der Wald jetzt fürs Klima bringe. Und in Zukunft brauche man eben wegen der Klimakrise mehr Wald und nicht weniger.