Impfpflicht in Pflege : Erstmals im Saarland: Regionalverband Saarbrücken verhängt Arbeitsverbote für Ungeimpfte

Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, die nicht geimpft sind, bekommen jetzt Post vom Regionalverband. Sie dürfen ab der Zustellung vorerst nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz auftauchen.

So viele Pflegemitarbeiter sind von einem Tätigkeitsverbot im Regionalverband betroffen

Nach den ersten 17 in diesem Monat sollen rund 130 weitere Verbote im November folgen, kündigt Weber an. Sie verteilen sich auf 60 Einrichtungen. Dazu zählen neben Krankenhäusern und Pflegeheimen unter anderem auch Arztpraxen und Rehakliniken.

Regionalverband: So sieht die Infektionslage zurzeit in Heimen und Kliniken aus

Zumal sich die Infektionslage nicht nur allgemein, sondern zuletzt auch in medizinischen Einrichtungen verschärft habe. So heißt es in einer schriftlichen Mitteilung, dass es beispielsweise in 35 der 50 Seniorenheimen im Regionalverband „aktuell Fallhäufungen“ gebe. Von 270 Bewohnern mit einer Covid-19-Infektion müsste ein Fünftel ins Krankenhaus.