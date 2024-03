Rechtliche Zweifel Regionalverband stoppt Architektenwettbewerb für Erweiterung des Historischen Museums Saar

Die Aufbaugesellschaft Saarbrücker Schloss (ASS) wird nach dem mit der Prämierung dreier Preisträger erfolgreich abgeschlossenen Planungswettbewerb zur Erweiterung des Historischen Museums Saar in Saarbrücken kein Vergabeverfahren einleiten. Das teilte der Regionalverband am Mittwoch mit. Einen entsprechenden Beschluss habe der Regionalverband im Einvernehmen mit der ASS-Geschäftsführung getroffen. Grund dafür seien gutachterlich bestätigte Zweifel an der rechtmäßigen Durchführung des Wettbewerbs.