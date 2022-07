Neuer Klimaschutzmanager : Stephan Zander soll mehr Klimaschutz im Regionalverband Saarbrücken organisieren

Saarbrücken Seit Mai hat der Regionalverband erstmals einen Klimaschutzmanager: Stephan Zander. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er seinen Job, bei dem er viele Akteure zusammenbringen muss.

Zander ist der erste in diesem Amt, jahrelang gab es diese Stelle im Regionalverband gar nicht – obwohl seit 2014 ein Klimaschutzkonzept vorliegt. Bis 2040 will man klimaneutral sein, also kein CO 2 mehr freisetzen. Das erfordert eine riesige Kraftanstrengung. Mit der zunehmenden Brisanz der Klimakrise haben aber immer mehr Kommunen erkannt, dass professionelles Klimamanagement nötig ist und Geld sparen kann – in der Stadtkasse als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern.

„Wie schnell das geht, hängt derzeit von vielen landes- und bundesrechtlichen Faktoren ab“, sagt Zander. Der Bund plane den massiven Ausbau der Förderung für energetische Sanierung, Wärmepumpen oder Photovoltaik-Anlagen (PV). Wann es soweit ist, wieviel Geld es zusätzlich gibt und ob genügend Investoren zu finden sind – das ist derzeit noch in der Schwebe. Und so müsse man jetzt eben erst einmal mit dem arbeiten, was man habe. Zum Beispiel mit den Dachflächen kommunaler Gebäude, vor allem Schulen. Dort würden im Rahmen von Sanierungen wenn möglich PV-Anlagen installiert. „Und bei Neubauten des Regionalverbandes ist das ohnehin vorgesehen.“ Landesweit allerdings fehlt eine solche PV-Pflicht – bisher jedenfalls. Dabei ist das Potenzial an geeigneten Dachflächen auf Privathäusern ist riesig. Für PV genutzt werden derzeit aber nur knapp über sechs Prozent der Dachflächen im Regionalverband. Auch bei großen PV-geeigneten Freiflächen ist viel Luft nach oben. Doch dafür müsse man Investoren finden. „Wir sind in engem Austausch mit der Bürger-Energiegenossenschaft Köllertal, die jetzt auch den Solarpark am Hartungshof bei Bliesransbach betreiben wird“, sagt Zander. Bürgerbeteiligung an einer saubereren Energieerzeugung, das sei zukunftsfähig.