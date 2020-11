Pandemie-Entwicklung : 97 neue Corona-Infektionen – davon 32 in Seniorenheimen

Regionalverband 97 neue Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Mittwoch, 11. November, bis 16 Uhr. Damit sank die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Infektionen pro 100 000 Einwohner (Inzidenz) auf 191,7. Gleichzeitig durften 32 Personen ihre Quarantäne beenden.

Folglich galten am Mittwochabend 880 Menschen im RV als coronainfiziert, 479 in Saarbrücken, 152 in Völklingen, je 50 in Sulzbach und Püttlingen und 149 in den sechs weiteren Umland-Kommunen.

32 der neuen Infektionen verteilen sich auf insgesamt vier Senioreneinrichtungen. Im ersten Heim sind 17 Bewohner aus zwei Wohnbereichen infiziert. Im zweiten Heim sind 8 Bewohner und 5 Mitarbeiter infiziert. In zwei weiteren Heimen gibt es je einen Folgefall. Außerdem wurde dem RV am Mittwoch ein bislang unbekannter Todesfall gemeldet: Bereits am 21. Oktober war ein 91-jähriger Infizierter gestorben. Seit Beginn der Pandemie registrierte der RV insgesamt 3524 Infektionen, 1972 in Saarbrücken und 1552 in den 9 Umland-Kommunen. 2524 Personen galten am Mittwochabend als genesen. Das Durchschnittsalter der bislang 120 Todesfälle – 64 Männer und 56 Frauen – liegt bei 80,8 Jahren.