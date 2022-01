Corona im Saarland : Inzidenzwert überschreitet im Regionalverband Saarbrücken erstmals die 600er-Marke

Saarbrücken Bei den Corona-Zahlen reiht sich in dieser Woche im Großraum Saarbrücken Höchststand an Höchststand. Am Freitag hat der Inzidenzwert im Regionalverband einen neuen Rekord erreicht.

In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich 1971 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 1297 in Saarbrücken, 223 in Völklingen, 109 in Riegelsberg, 70 in Püttlingen, 69 in Heusweiler, jeweils 59 in Kleinblittersdorf und Sulzbach, 40 in Quierschied, 23 in Friedrichsthal und 22 in Großrosseln.