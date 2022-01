Drei weitere Todesfälle gemeldet : Inzidenzwert erstmals über 500: Neue Corona-Rekordwerte im Regionalverband Saarbrücken

Saarbrücken Das Gesundheitsamt des Regionalverbands Saarbrücken meldet am Mittwochnachmittag 387 neue Coronafälle. Das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Auch der Inzidenzwert ist auf einem Allzeithoch.

Mehrere Infektionen nachgewiesen : Corona in Montessori-Kita in Saarbrücken – 117 Kinder müssen in Quarantäne

In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich 1765 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 1181 in Saarbrücken, 185 in Völklingen, 81 in Riegelsberg, 75 in Heusweiler, 55 in Püttlingen, jeweils 50 in Kleinblittersdorf und Sulzbach, 36 in Quierschied sowie jeweils 26 in Friedrichsthal und Großrosseln.