Pandemie-Entwicklung : Übers Fest: 267 neue Corona-Infektionen und 13 Todesfälle

Regionalverband Insgesamt 267 neue Corona-Infektionen und 13 weitere Todesfälle registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) vom 24. bis zum 27 Dezember einschließlich.

An Heiligabend waren es 105 Infektionen und zwei Todesfälle – während 194 Personen ihre Quarantäne beendeten. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, kamen 69 Infektionen und fünf Todesfälle dazu. 166 Personen durften die Quarantäne beenden. Am zweiten Weihnachtstag 26. Dezember, folgten 44 Infektionen und drei Todesfälle. Für 193 Personen endete die Quarantäne. Am Sonntag, 27. Dezember, meldete der RV 49 neue Infektionen und 3 weitere Todesfälle. Unter den Neuinfektionen waren am 27. Dezember auch 21 Bewohner einer Riegelsberger Senioreneinrichtung. 145 Personen beendeten am Sonntag ihre Quarantäne.