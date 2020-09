Corona-Zahlen : Ein neuer Corona-Fall – und DFG darf wieder öffnen

Regionalverband Einen neuen Corona-Fall meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Freitag, 25. September (Stand: 17.30 Uhr). Gleichzeitig durften nach Angaben des Regionalverbandes aber auch vier Personen ihre häusliche Quarantäne verlassen.

Somit galten am Freitagabend noch 23 Menschen im Regionalverband als akut mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 15 in Saarbrücken, drei in Riegelsberg, zwei in Völklingen, sowie jeweils einer in Heusweiler, Sulzbach und Quierschied. In den anderen vier Kommunen sind derzeit keine akuten Infektionen bekannt.