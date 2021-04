Pandemie im Regionalverband : 121 neue Corona-Fälle und ein weiterer Toter

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet 121 neue Coronafälle (Stand 28. April, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt dem Amt zufolge auf 170,1. Die am Folgetag vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten und für Konsequenzen maßgeblichen Zahlen können davon abweichen

Am Dienstag starb ein 76-jähriger Patient, der positiv auf das Virus getestet war. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 460. Somit sind aktuell 1152 Menschen im Regionalverband akut infiziert, 742 in Saarbrücken, 148 in Völklingen, 55 in Riegelsberg, 42 in Heusweiler, 36 in Quierschied, 32 in Sulzbach, 29 in Großrosseln, 28 in Püttlingen und jeweils 20 in Friedrichsthal und Kleinblittersdorf.