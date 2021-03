Großes Bauprogramm in den Osterferien : Regionalverband möbelt jetzt 38 Schulen auf

Zum Lernerfolg tragen Schulgebäude bei, die in einem guten Zustand sind. Der Regionalverband Saarbrücken investiert dafür wieder einmal in den Ferien eine Menge Geld (Symbolfoto). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Regionalverband Von Turnhalle bis Aula: Für die Bauvorhaben in den Osterferien sind 1,3 Millionen Euro vorgesehen.

(red) Der Regionalverband (RV) Saarbrücken nutzt die Ferien für Sanierungsarbeiten an seinen Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, Berufsbildungszentren sowie Förderschulen. Er lässt in den Osterferien rund 1,3 Millionen Euro an 38 Schulen verbauen.

Regionalverbandsdirektor Peter Gillo sagt, ein gutes Lernumfeld sei enorm wichtig. Deswegen investiere der Regionalverband als Schulträger nicht nur in die Digitalisierung, sondern auch in moderne, brauchbare Räume und in die Schulhöfe.

So lässt der RV an der Püttlinger Peter-Wust-Gemeinschaftsschule die Sporthalle für 156 000 Euro renovieren. Ebenfalls in den Osterferien beginnen Arbeiten in der Aula das Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasiums in Völklingen. Dort gibt es für 80 000 Euro eine neue Decke und neue Leitungen.

An der Marie-Curie-Schule, dem Berufsbildungszentrum in Völklingen, sind an mehreren Gebäudeteilen Fluchttreppentürme zu installieren. Das kostet 200 000 Euro.

Auch an seinen Förderschulen investiert der RV in den kommenden Wochen. So lässt er an der Dudweiler Schule Winterbachsroth die Flurdecke im Obergeschoss für rund 25 000 Euro erneuern und Betonschäden auf dem Schulgelände beseitigend.

Zu den vielen kleineren Arbeiten, die darüber hinaus vorgesehen sind, zählen das Verlegen von Böden in zahlreichen Klassensälen sowie Vorkehrungen gegen Brände.

Auch die größeren und langfristigen Arbeiten an Bildungsreinrichtungen sollen in den Osterferien voranschreiten. So wird das Gelände des neuen Mensa- und Oberstufengebäudes in Völklingen gestaltet und die ehemalige Paul-Schmook-Schule am TGBBZ II in Malstatt für die Europäische Schule Saarland umgebaut.