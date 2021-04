Aktuelle Zahlen : Regionalverband: 97 neue Coronafälle in zwei Tagen

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter. Die gute Nachricht: Seit einer Woche musste das Gesundheitsamt keinen Todesfall mehr vermelden.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Freitag, Stand 16 Uhr, 47 neue Coronafälle Die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt auf 93,5. Am Donnerstag waren es 50 neue Coronafälle gewesen. Erstmals seit Mitte Oktober wurde inklusive Karfreitag eine Woche lang kein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bei 26 der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen aus dem Regionalverband wurde eine Mutation festgestellt, darunter eine südafrikanische Variante. Bei vier Fällen handelt sich um innerfamiliäre Ansteckungen, ein Fall betrifft eine Schule, sechs Fälle stehen in Verbindung zum Arbeitsplatz. Insgesamt wurde auf dem Gebiet des Regionalverbands Saarbrücken bislang 755 Mal die britische und 158 Mal die südafrikanische/brasilianische Variante nachgewiesen. 40 Personen konnten am Freitag die Quarantäne beenden. Somit sind aktuell 551 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 299 in Saarbrücken, 87 in Völklingen, 38 in Friedrichsthal, 30 in Heusweiler, jeweils 22 in Püttlingen und Quierschied, 18 in Riegelsberg, 16 in Sulzbach, 11 in Kleinblittersdorf und 8 in Großrosseln.