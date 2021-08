Corona-Statistik für den Regionalverband : Corona: 59 neue Fälle am Wochenende und 435 akut Erkrankte

Saarbrücken Mit den jüngsten Zahlen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 16 722. Der Impfbus ist am Montag und Dienstag in der Gemeinde Kleinblittersdorf.

Aktuell sind im RV 435 Infektionen nachgewiesen. Von den Betroffenen leben 263 in Saarbrücken, 83 in Völklingen, 20 in Heusweiler, 15 in Sulzbach, 14 in Kleinblittersdorf,13 in Riegelsberg, 12 in Quierschied, 11 in Friedrichsthal, 3 in Püttlingen und 1 in Großrosseln. Bei drei der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die Delta-Variante festgestellt.