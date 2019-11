Erinnerungen aus dem Saarbrücker Rathaus : Ex-Protokollchef erzählt sein Leben

Saarbrücken Er habe dieses Buch schreiben müssen, sagt Werner Theis. Denn er sei „ein Perfektionist, ein Bearbeiter, der auf diesem Papier sein Leben bearbeitet, damit er es abheften und in den Bücherschrank stellen kann“.

Das, was Theis, der 31 Jahre lang im Saarbrücker Rathaus tätig war, beim Schreiben seiner Memoiren zusammengetragen hat, eignet sich allerdings nicht nur für dessen eigenes Bücherregal, findet der ehemalige Saarbrücker Oberbürgermeister Hajo Hoffmann. Werner Theis gelinge es, „seine subjektiven Erlebnisse im Rahmen der jeweils aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung einzubringen“, schreibt Hoffmann im Vorwort zu „Der Dürrländer“. So hat Theis sein in der Edition Schaumberg erschienenes Buch betitelt.