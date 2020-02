Prozess vor dem Oberlandesgericht : Land hat offenbar gute Karten im HTW-Prozess

Saarbrücken Im Rechtsstreit um die Mehrkosten beim HTW-Hochhaus in Saarbrücken steht dem Land offenbar ein weiterer Sieg ins Haus. Das ließ das Oberlandesgericht am Mittwoch durchblicken.

Der entscheidende Satz fiel schon rund eine halbe Stunde nach Prozessauftakt. Sie sehe „keine Aussicht auf Erfolg der Berufung“, erklärte die Vorsitzende Richterin Heidrun Quack am Mittwoch im Berufungsprozess vor dem Oberlandesgericht zum Rechtsstreit um das HTW-Hochhaus in Saarbrücken. Damit deutet sich erneut eine juristische Schlappe für die klagenden Baufirmen an, die im Oktober 2018 bereits vor dem Landgericht mit ihrer Millionenklage gescheitert waren (wir berichteten). In ihrer rechtlichen Bewertung folgte Quack nahezu vollumfänglich dem Urteil aus erster Instanz, wonach den in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Baufirmen (Arge) keine zusätzliche Vergütung für die nachträglichen Brandschutzmaßnahmen am Hochhaus für die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) zusteht. Die Baufirmen beziffern die Mehrkosten auf rund 12 Millionen Euro. Die Arge und das Land, gegen das die Baufirmen geklagt hatten, haben nun noch einmal Gelegenheit, rechtlich Stellung zu beziehen. Ein Urteil soll dann am 18. März ergehen.