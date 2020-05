Kundgebung gegen Corona-Leugner : Rechte schüchtern Demonstrations-Teilnehmer ein

Polizisten diskutieren am Rande der Kundgebung vor dem Saarbrücker Staatstheater mit zwei Personen, die zuvor die Veranstaltung und deren Teilnehmer gestört hatten. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Teilnehmer und Veranstalter berichten von Pöbeleien und Drohungen. Die Polizei will davon nichts mitbekommen haben.

Als „unspektakulär“ wertete die Polizei die jüngste Protestaktion vor dem Staatstheater in Saarbrücken. Rund 120 Personen hatten sich am Samstag auf dem Tiblisser Platz versammelt, um unter dem Motto „Für solidarische Krisenbewältigung – gegen Hetze und Corona-Ignoranz“ zu protestieren (wir berichteten). Dass es dabei nicht ganz so „unspektakulär“ zuging, wie von der Polizei behauptet, lassen nun die jüngsten Aussagen von den Veranstaltern, sowie von einigen Teilnehmern der Kundgebung vermuten.