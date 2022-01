Eröffnung am 16. Februar : Real-Filiale im Saarbrücker Saarbasar bald Geschichte – das plant Nachfolger Kaufland

Foto: dpa/Federico Gambarini

Exklusiv Saarbrücken Die Real-Filiale im Saarbrücker Saarbasar schließt am 29. Januar. Mit Kaufland steht der Nachfolger schon fest. Was der Einzelhandels-Riese alles verändern will, was von Real übernommen wird – und warum die Metzgerei Schröder weichen muss. Ein exklusiver Überblick.