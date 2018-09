Raubüberfall auf Spielcasino

Bewaffneter Raubüberfall auf eine Spielhalle in Dudweiler: Dabei haben die Täter eine Mitarbeiterin und einen Kunden (beide 25) mit einer schwarzen Pistole bedroht. Die Maskierten erbeuteten nach Angaben eines Polizeisprechers am Dienstag (11. September) um 3.30 Uhr die Einnahmen.

Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen standen die beiden Opfer vor den Royal-Spielstuben in der Rathausstraße, als die beiden Männer wie aus heiterem Himmel vor ihnen auftauchten. Die Räuber hielten ihnen die Waffe vor und drängten sie so zurück in die Spielothek. In eine beigen Stofftasche, die sie mitgebracht hatten, ließen sich die Bewaffneten das Geld packen. Über die Höhe der Beute machten die Fahnder keine Angaben. Dann rannten die Täter Richtung Dudoplatz weg. Die Saarbrücker Casino-Angestellte und ihr Kunde, der ebenfalls in der Landeshauptsatdt wohnt, blieben unverletzt.

Von den Geflüchteten gibt es folgende Personenbeschreibung: Erster Täter: 1,60 Meter, schlank, mit schwarzer Sturmhaube maskiert, olivgrüne Jacke, silbernes Armband, Verband am Daumen. Er sprach mit russischem Akzent und schimpfte laufend. Dabei soll permanent das russische Wort Bljad (Im Deutschen mit Scheiße“ gleichzusetzen) gefallen sein. Zweiter Täter: zwischen 1,70 und 1,75 Meter, ebenfalls schlank, trug auch eine schwarze Sturmhaube, schwarz-weiß-graue Sportschuhe, dunkle Hose, graue Boxershorts.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. (0681) 962-2133, in Verbindung zu setzen.