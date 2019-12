Mehr als nur ein Zeitvertreib : Altes Hobby hat in Dudweiler junge Fans

Lennart Braun vom Rassegeflügelzuchtverein Dudweiler präsentiert einen Hahn der Rasse Zwerg-Welsumer in der Variante rost-rebhuhnfarbig. Foto: Becker & Bredel. Foto: BeckerBredel

Dudweiler Rassegeflügelzuchtverein bekommt kurz vor dem 125-jährigen Bestehen Zulauf. Das ist für die Mitglieder kein Zufall.

Das dichte Gefieder des Zwerg-Welsumers schillert im warmen Licht der Esszimmerlampe. Lennart Braun (18) hält den Hahn in seinen Händen. Der junge Mann tut das routiniert so, wie Geflügelzüchter ihre Tiere anfassen können, ohne sie zu stressen. Der Hahn betrachtet neugierig die Menschen ringsum. Nach dem Fototermin darf die gefiederte Schönheit wieder raus zu den Artgenossen in den großen Garten.

Jetzt hat Lennart Braun mehr Muße, über sein ganz besonderes Steckenpferd zu sprechen, die Geflügelzucht. Denn ein Standardhobby wollte er nicht. Da kam die Beschäftigung mit Zwerghühnern gerade recht.

Mit elf fing er an. Schon die erste Teilnahme an einer Ausstellung brachte Lennart Braun 2011 die Vereinsjugendmeisterschaft. Sieben Jahre später ist der Sieger von damals immer noch der Geflügelzucht verbunden. Und was seinem Vater, dem Vereinsvorsitzenden Thomas Braun, besonders wichtig ist: die Dudweiler Rassegeflügelzüchter haben weitere junge Freunde für ihre Art der Freizeitgestaltung gewonnen.

Jungs wie den Vereinsmeister Lucas Kirch (12) und den Zweitplatzierten Philip Tornes (11). Mädchen wie die zwölf Jahre alte Leonor Steinberger. Und nicht nur sie verstärken den Verein kurz vor dem Jubiläum. Drei Neue kamen bei der jüngsten Ausstellung hinzu. Da macht der Blick auf 2020 noch mehr Vorfreude. Dann wird der Rassegeflügelzuchtverein Dudweiler 125 Jahre alt. 22 Mitglieder hat er, 50 Prozent mehr als noch vor drei Jahren. Der jüngste Zuwachs zeigt, dass sie mit ihrer Leidenschaft auf der Höhe der Zeit sind. Der Vorsitzende Thomas Braun und seine Frau Heike, wie er von Hühnern fasziniert, beobachten einen ganz modernen Grund, sich Geflügel zu halten. Es ist das Bewusstsein für gute, umweltgerechte Ernährung dank artgerecht gehaltener Tiere. „Sie schmecken die Kräuter unseres Gartens, wenn Sie die Eier unserer Hühner essen, die so viel an der frischen Luft sind“, sagt Heike Philippi-Braun.

Sie weiß, dass die Züchter ebenso wie die anderen Hobby-Tierhalter im Verein gerade diese Qualität schätzen. Noch eins gefällt den neuen Liebhabern der Geflügelhaltung: Es ist das schöne Bild, wenn das Gefieder im Gartengrün leuchtet, während die Tiere gemütlich ein paar Leckereien aufpicken. Weil Schwärmen allein auch für die Hühnerhaltung nicht reicht, kann jeder im Verein auf Sachverstand und Hilfe der anderen bauen.

Ob es nun um die Ausrüstung des Stalls oder die Beschaffenheit des Gartens geht: Die Älteren wissen Rat. Ein Hobby, das am Ende allzu viel Zeit beansprucht, ist die Geflügelhaltung auch nicht. Die Gemeinschaft weiß Rat. Und hilft. Bis hin zur Betreuung des Bestandes während des Urlaubs.

Den gönnen sich auch der Kalkulationsingenieur Braun und seine Frau Heike, die als Kunsthandwerkerin ihr Geld verdient. Aber die Erholung stellt sich auch ein, wenn Heike Philippi-Braun die Tiere gelassen in der Sommersonne auf der Wiese herumlaufen sieht. Vom Grundstück davonflattern könnten sie jederzeit. Aber warum sollten sie das an einem solchen Ort tun, wo sie tagsüber gutes Essen bekommen und nachts in ihrem Haus vor Fuchs und Marder sicher sind?

Auch sie stehen für die Zukunft des Rassegeflügelzuchtvereins (von links): Philipp Tornes (11), Leonor Steinberger (12) und Lucas Kirch (12). Foto: Frank Bommer