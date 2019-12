Klarenthal : Rap-Workshop mit Brian Damage in Klarenthal

Klarenthal Ein szeneweit bekannter Rapper kommt am 7. Dezember ins Juz Klarenthal.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter felix.kruft@juz-united.de erforderlich. Brian ist Battle MC und hat unter anderem bei „Dltlly“ („Don‘t Let The Label Label You“) als auch bei „Rap am Mittwoch“ und „Toptier Takeover“ schon einiges an Battles abgeliefert. Sowohl international auf englisch als auch auf deutsch. Ermöglicht wird der Workshop von Magda von „Toptier Takeover“ (ehem. „Rap am Mittwoch). Sie ist in der deutschen Rap-Szene bestens vernetzt und kennt viele Rapper, wie „Capital Bra“ persönlich. Während des Workshops wird auch sie anwesend sein und auf Fragen der Teilnehmer eingehen.