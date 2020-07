Polizei nimmt Täter in Abschiebehaft : Randalierer beschädigt 14 Autos in Saarbrücken

Randalierer beschädigt 14 Autos in Saarbrücken

Polizei nimmt Täter in Abschiebehaft

Ein Randalierer hat in Saarbrücken 14 Autos beschädigt. Zeugen meldeten, dass ein Mann mit Steinen die Scheiben von geparkten Fahrzeugen einwirft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beamte nahmen den 26-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen auf frischer Tat fest.