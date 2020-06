Interview Mohamed Maïga : „Zweifellos haben wir ein Rassismusproblem“

Saarbrücken Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht der Vorsitzende von Ramesch – Forum für interkulturelle Begegnung e.V. über seine Erfahrung mit Racial-Profiling und über die weltweiten Proteste nach dem Tod von George Floyd.

Maïga: Bei mir war es so, dass ich von der Bundespolizei 18 Minuten ohne Anlass kontrolliert wurde. Dabei dauert so etwas in der Regel nur zwei Minuten. Einer der Beamten hatte während der ganzen Zeit seine Hand an der Waffe gehabt. Dabei waren die zu dritt. Wenn man in so eine Situation kommt, dann kann man sich das erst einmal überhaupt nicht vorstellen. Dass man dabei in eine Lage versetzt wird, in der man sich fragt, ob dieses blinde Vertrauen in die Institution Polizei überhaupt gerechtfertigt ist, war für mich das Schlimmste an der ganzen Sache. Auf der anderen Seite fühlt man sich in so einer Situation auch oft alleine. Es gibt kaum Institutionen, an die man sich wenden kann.