Saarbrücken/Völklingen CDU-Mann will Chefposten im Schloss

Der Christdemokrat Ralph Schmidt geht für die Kommunalwahl 2024 ins Rennen um den Posten des Regionalverbandsdirektors. Die CDU-Kreisvorstände Saarbrücken-Land und Saarbrücken-Stadt hatten Schmidt im Mai bei einer gemeinsamen Sitzung nominiert. Am Dienstagabend wählten nun die rund 100 Vertreter im Kongresszentrum der Völklinger SHG-Kliniken den 53 Jahre alten Riegelsberger zum Direktkandidaten. Er will am 9. Juni den Machtwechsel an der Spitze des Regionalverbandes erreichen, die seit 25 Jahren Sozialdemokraten innehaben.